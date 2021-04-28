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среда, 28 апреля 2021 09:30

Одиозного Аксенова зарегистрировали народным депутатом

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Одиозного Аксенова зарегистрировали народным депутатом
Постановление ЦИК выдала в прошлый вторник. Фото: "Радіо Свобода"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Аксенова народным депутатом. Он был избран нардепом 28 марта в избирательном округе №50 в Донецкой области.

Постановление комиссия выдала 27 апреля.

"Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в поселке Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Беспартийный. Субъект выдвижения – политическая партия "Порядок", – говорится в тексте.

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Блогер Денис Казанский сообщал, что Андрей Аксенов был одним из организаторов так называемого референдума в 2014 году, организовывал его в поселке Новодонецкое, где тогда был председателем.

Председателю СБУ Ивану Баканову в сессионном зале Верховной Рады говорили, что Аксенов имеет российское гражданство.

Впоследствии СБУ заявила, что не располагает данными о российском паспорте. В то же время расследует уголовное дело о проведении "референдума ДНР".

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