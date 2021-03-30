Баканову сказали о новоизбранном нардепе с паспортом РФ. Что ответил

"С Аксеновым работают", - сказал председатель СБУ. Фото: СБУ

На внеочередном заседании Верховной Рады председателю СБУ Ивану Баканову напомнили о мэре города Доброполье Андрея Аксенова, который победил на довыборах в ВР и который по сообщению блогера Дениса Казанского имеет российское гражданство и организовывал "референдум ДНР".

"Целый председатель СБУ занимается разрисованными дверью и выбитыми стеклами. У вас нет других дел? У нас за несколько дней может принять присягу народного депутата гражданин Российской Федерации. Так может вы им займетесь? И подадите Зеленскому на отмену гражданства Украины", - обратился к Баканову народный депутат Владимир Арьев.

"Благодарю за вопрос. Занимаемся мы всеми", - ответил он.

Председателю СБУ задавали вопрос, когда в сессионном зале рассматривался вопрос акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Тему о Аксенове продолжила депутат от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Почему не было возбуждено уголовное дело: Как человек в принципе был допущен к выборам?", - сказала она.

"Аксенов. Все работают с Аксеновым, не переживайте. Я сразу ответил", - сказал глава СБУ.