Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский

Юлия Мендель опубликовал фото с президентом в Париже. В соцсетях обсуждали ее очки.

Коммуникационные провалы власти везде - от фракции "Слуга народа" до Офиса президента. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Когда у Зеленского были 73%, то такие мелочи, как факапы Мендель, пожалуй, веселили ОП. Сейчас стало все тоньше, рейтинг постоянно колеблется.

Проблема не в Мендель даже. А в том, что сам президент достаточно мало коммуницирует с прессой. Мендель взяла на себя функции, не совсем характерны пресс-секретарю.

У нее не было опыта. Человек должен находиться за спиной и выходить только в моменты, когда происходит общение со СМИ. Не толковать, а просто доводить до прессы официальную точку зрения. А Мендель слишком много было, слишком много ошибок.

А возможно, уволить хотели давно, просто не могли. Все же пресс-секретарь - это очень близкий человек. Чтобы найти замену, нужно много искать.

Если появление нового спикера будет продолжаться долго, то есть проблемы коммуникации между Ермаком, Мендель и Зеленским", - говорит эксперт.

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Зеленский сначала на волне успеха преуменьшил роль прессы в Украине, не общался, пытался навязать свой формат, отметил политтехнолог.

"Конечно, проиграл в этом. Люди обращают внимание не на суть того, что говорит президент, а какое платье, очки надела Мендель", - говорит Алексей Голобуцкий.

"Зеленский два года сидел на шпагате, пытаясь понравиться всем. Начал заходить на патриотическую аудиторию. И появилась хоть какая-то ясность. Сейчас рейтинг Зеленского пока стабилизировался", - сказал политтехнолог.

В пятницу СМИ сообщили, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Это подтвердили и в Офисе президента. Президент Зеленский назначил Мендель пресс-секретарем в июне 2019 года.