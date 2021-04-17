Очередная провокация России - в украинском МИД готовят ответ на задержание консула

МИД готовит ответ на задержание Сосонюк. Фото: mfa.gov.ua

Украинский консул Александр Сосонюк, которого накануне задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в российском Санкт-Петербурге, вернулся к теритрии дипломатического учреждения.

Его задерживали на несколько часов, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности Украинская сторона готовит ответ ", - сказал он.

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В ФСБ по задержанию заявили, что "к иностранного дипломата будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

В российском Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали оперативники ФСБ. Причиной задержания назвали попытку получения украинским консулом закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Сообщают, что дипломата якобы застали во время встречи с гражданином России.