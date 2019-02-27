Очень хороший диалог: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По словам главы Белого дома, первый день саммита был отличным. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Сегодня во Вьетнаме у нас с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошли отличные встречи. Ужин тоже был отличный. Очень хороший диалог. Продолжим завтра", - отметил Трамп.
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Great meetings and dinner tonight in Vietnam with Kim Jong Un of North Korea. Very good dialogue. Resuming tomorrow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын в ходе встреч должны обсудить одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу. Трамп заявил, что хочет чтобы Корейский полуостров был зоной без ядерного оружия. В обмен на это президент США, вероятно, продвигает экономический прогресс страны.
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