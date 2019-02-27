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среда, 27 февраля 2019 19:44

Очень хороший диалог: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

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Очень хороший диалог: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном
Трамп назвал отличным первый день саммита с Ким Чен Ыном. Фото: АиФ

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы Белого дома, первый день саммита был отличным. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Сегодня во Вьетнаме у нас с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошли отличные встречи. Ужин тоже был отличный. Очень хороший диалог. Продолжим завтра", - отметил Трамп.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын в ходе встреч должны обсудить одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу. Трамп заявил, что хочет чтобы Корейский полуостров был зоной без ядерного оружия. В обмен на это президент США, вероятно, продвигает экономический прогресс страны.

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27
февраля

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