Очень хороший диалог: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы Белого дома, первый день саммита был отличным. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Сегодня во Вьетнаме у нас с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошли отличные встречи. Ужин тоже был отличный. Очень хороший диалог. Продолжим завтра", - отметил Трамп.

Great meetings and dinner tonight in Vietnam with Kim Jong Un of North Korea. Very good dialogue. Resuming tomorrow!