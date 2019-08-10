Обыскали судно, которое поставляло топливо Черноморскому флоту

Корабль "Вилга" поставлял топливо оккупантам. Фото: ТСН

В Херсоне прошли обыски на судне "Мария", которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

"Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма в Facebook

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

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