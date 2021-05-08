Обвинения в коррупции, "Велюр", кнопкодавство: скандалы "слуг народа" показали в лицах

Фракция "Слуга народа" с августа 2019 года исключила из своих рядов шестерых депутатов, несмотря на то, что для монобольшинства важен каждый голос. Инфографику, кого и за что выгоняли из фракции, а также кто из нардепов избежал исключения, несмотря на скандалы, опубликовал портал "Слово і діло"

Кого и за что исключили

Первыми, в ноябре 2019-го, из фракции исключили депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Сейчас оба являются членами группы "Партия "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

В начале декабря того же года исключили Романа Иванисова. У депутата обнаружили погашенную судимость за изнасилование. Его также призвали сдать депутатский мандат, но мажоритарщик этого не сделал.

В прошлом году в начале сентября исключили Гео Лероса. Этому предшествовал серьезный скандал: нардеп обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о "продаже" должностей в органах власти.

Затем Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он "слился" со старой системой, а не борется с ней, обвинил также в нарушении обещаний. Руководителя ОП Ермака нардеп назвал "агентом ГРУ РФ".

Следующим фракцию покинул депутат Александр Юрченко. В сентябре 2020-го его помощника поймали на взятке, самого Юрченко считают причастным к преступной схеме.

Недавно НАБУ завершило расследование его дела: по версии следствия, Юрченко в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника - его помощника - $13 тыс. За внесение предложений в законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета за голосование за поправки.

Юрченко вышел из СИЗО под залог, на него возложены определенные обязанности. Заявление о выходе из фракции он написал сам и сейчас продолжает ходить в парламент.

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Кто избежал исключения из фракции

В сентябре 2019-го депутатов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко уличили в кнопкодавстве. При этом в меморандуме партии указано, что депутаты должны отказаться от мандата в случае неперсонального голосования.

Но обоих пожалели: они извинились во время заседания Верховной Рады и остались членами фракции. Также нардепы передали свою месячную зарплату на благотворительность.

В позапрошлом году в октябре журналисты зафиксировали, как Богдан Яременко прямо во время пленарного заседания договаривался о покупке секс-услуг. Сначала депутат назвал переписку фейковой, но потом извинился перед президентом, семьей и фракцией.

Из фракции Яременко исключать не стали, но он остался без должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики.

Дважды в нарушение карантина попадался нардеп Николай Тищенко. Весной прошлого года его ресторан "Велюр" работал во время локдауна, а этой весной Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены (тоже во время строгого локдауна в Киеве).

Ни в первый, ни во второй раз Тищенко из фракции не исключили. Решили, что депутат должен заплатить максимальный штраф за нарушение. Тищенко является кумом Ермака.

На данный момент повис вопрос об исключении Евгения Шевченко. В апреле он ездил в Беларусь и встречался с самопровозглашенным президентом страны, диктатором Александром Лукашенко. Тогда как Украина не признает результатов выборов в Беларуси и депутата туда никто не делегировал. На заседании фракции вроде бы договорились исключить Шевченко, сейчас собирают подписи.

В начале года разногласия с коллегами по фракции были у Елизаветы Ясько. По ее словам, у нее "возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, которые несовместимы с моими идеалами и убеждениями". В результате Ясько сняли с должности руководителя украинской делегации в ПАСЕ, но вопрос об исключении из фракции не возникал.

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.