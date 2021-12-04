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суббота, 04 декабря 2021 19:27

Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина

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Обсудят безопасность Украины: назвали дату переговоров Байдена и Путина
Переговоры дадут возможность обозначить Кремлю цену вторжения в Украину. Фото: Reuters

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин проведут видеозвонок 7 декабря.

Они обсудят безопасность Украины и другие темы, пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома от 4 декабря.

"Американский лидер намерен выразить обеспокоенность маневрами российской армии вблизи украинских границ и подтвердить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что общение запланировали на вечер вторника, а президенты сами определят нужное для разговора время.

Аналитики считают, что разговор даст возможность обозначить Кремлю цену вторжения в Украину и снизить напряженность. Президент Владимир Зеленский планирует поговорить с Байденом после его переговоров с Путиным.

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Белый дом консультируется по поводу введения санкций против России за агрессию против Украины с Конгрессом США и европейскими союзниками.

Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Россией есть ежедневно. В то же время Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации.

Иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной еще в конце октября.

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Дата
04
декабря

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