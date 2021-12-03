Украина – главная тема: у Байдена рассказали, о чем он поговорит с Путиным

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин готовятся к переговорам. Фото: Reuters

Соединенные Штаты и Россия еще обсуждают возможность переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.

В первую очередь, во время переговоров стороны обсудят Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

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"Мы обсуждаем такую ​​возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности по воинственной риторике и наращиванию Вооруженных сил на границе с Украиной", - заявила она.

При этом Псаки добавила, что Белый дом консультируется по поводу введения санкций против России за агрессию против Украины с Конгрессом США и европейскими союзниками.

Переговоры президентов Соединенных Штатов Америки и России Джо Байдена и Владимира Путина могут пройти 7 декабря 2021 года. Окончательная дата пока не согласована. По информации российских СМИ, встреча лидеров двух государств будет проходить в формате видеосвязи.