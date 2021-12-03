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пятница, 03 декабря 2021 10:17

Переговоры Путина и Байдена: СМИ рассекретили дату и формат

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Переговоры Путина и Байдена: СМИ рассекретили дату и формат
Окончательная дата переговоров Путина и Байдена пока не согласована. Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут состояться 7 декабря 2021 года.

Окончательная дата пока не согласована, пишет "Коммерсантъ".

По информации российских СМИ, встреча лидеров двух государств предположительно будет проходить в формате видеосвязи.

"Их разговор, вероятно, по видео-конференц-связи может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в материале.

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Администрация президента США думает о вариантах виртуальной встречи Джо Байдена и Владимира Путина в декабре. Аналитики считают, что разговор позволит обозначить Кремлю цену вторжения и снизить напряженность.

Президент Владимир Зеленский планирует поговорить с Байденом до и после его переговоров с Путиным.

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Дата
03
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