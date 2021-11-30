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вторник, 30 ноября 2021 16:55

В Вашингтоне готовят виртуальную встречу Путина и Байдена

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В Вашингтоне готовят виртуальную встречу Путина и Байдена
Встреча может состояться в декабре. Фото: Pexels

Администрация президента США думает о вариантах виртуальной встречи лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в декабре.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

"Белый дом рассматривает варианты сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе предоставление дополнительной военной помощи Киеву и потенциальные санкции против России. Эти обсуждения проводятся на фоне подготовки Байдена и его помощниками к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что разговор позволит обозначить Кремлю цену вторжения и снизить напряженность.

В американской администрации пытаются выработать подход, который не спровоцирует серьезную эскалацию ситуации.

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В США обеспокоены передвижениями российских военнослужащих у границы Украины.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами.

В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря.

В Кремле информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины назвали безосновательной. Утверждают, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".

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Дата
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