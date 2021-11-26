НАТО не будет воевать за Украину – Столтенберг

В случае вторжения России НАТО не будет воевать за Украину, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Но он заверил, что НАТО поддерживает Украину, передает ТСН.

В Украине не распространяется принцип коллективной обороны НАТО, напомнил Столтенберг.

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"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Североатлантический союз поддерживает эту страну", - сказал он.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами.

В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря.

В Кремле информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины назвали безосновательной. Утверждают, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".