Обсудили встречу "нормандской четверки": Макрон после Путина пообщался с Зеленским

Макрон созвонился с Зеленским. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Сказал по телефону Эмманюэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников "нормандской четверки" возможной. Появился первый документ с 2019 года", - глава украинского государства сообщил в Twitter.

Зеленский с Макроном договорились не сбавлять темп в переговорном процессе.

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"Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", – добавил президент Украины.

Макрон больше часа разговаривал с Путиным, но французская сторона пока никаких подробностей беседы не публиковала. Кремль уже пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России относительно "гарантий безопасности".