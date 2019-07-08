ОБСЕ приняла резолюцию по газопроводам в обход Украины

В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку-2". Фото: Укринформ

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которой расценивает "Северный поток 2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

Соответствующую поправку в документ внесли парламентарии США, сообщается на сайте организации.

Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте.

Документом выражается обеспокоенность по поводу "коррупционной практики, в частности в рамках государственных монополий, работающих в энергетическом секторе", а также подчёркивается необходимость развития диалога между странами, экспортирующими, импортирующими энергоресурсы и осуществляющими их транзит.

Резолюция призывает правительства государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

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Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады внесли поправку, которой документ выражает "особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".