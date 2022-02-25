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пятница, 25 февраля 2022 01:13

ОБСЕ эвакуирует своих сотрудников из Украины

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ОБСЕ эвакуирует своих сотрудников из Украины
ОБСЕ вывозит сотрудников из Украины. Фото: Украинская правда

ОБСЄ оголосила про рішення тимчасово евакуювати співробітників міжнародних місій організації з України,

"У зв'язку з бойовими діями, що продовжуються, і погіршенням ситуації з безпекою в Україні, за погодженням з чинним головою я ухвалила рішення якнайшвидше тимчасово евакуювати всіх міжнародних співробітників з України", – йдеться в заяві генсекретаря ОБСЄ Гельги Шмід, оприлюдненій 24 лютого.

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Евакуація співробітників буде проведена якнайшвидше, це залежить від "відповідних факторів на місцях".

Це рішення "далося нелегко", і переміщення має тимчасовий характер, додала вона.

Триває 19-та година українського спротиву широкомасштабному російському вторгненню. Ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів, заявив голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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