Общественные активисты пикетировали здание НАБУ с требованием отставки Сытника

Возмущенные действиями главы НАБУ Артема Сытника, который якобы тайно встречается с высокопоставленными чиновниками, пикетчики заявили о его непрозрачности, политической ангажированности и несоответствии занимаемой должности. Об этом написал в своем Facebook один из организаторов пикета, представитель Штаба освобождения патриотов Иван Грабар.
Организаторы пикета напомнили, что несколько дней назад в программе "Схемы" вышел сюжет о том, что 26 апреля Директор НАБУ ночью имел тайную встречу с президентом "на дому" у последнего. Эта новость вызвала возмущение у общества, ведь задачей НАБУ является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
"Вместо этого три года страна, вместо реальной борьбы с коррупцией, наблюдает за ночными встречами главы антикоррупционного органа", - утверждает Иван Грабар.
"Сытник мог приехать к Порошенко только с одним - с наручниками для его ареста! Но, у нас НАБУ создается Президентом. Директор, который назначается на должность и освобождается с нее Президентом, априори не будет независимым и подотчетным перед обществом. Именно данная ночная встреча продемонстрировала, что НАБУ полностью подчинено исключительно Порошенко", - утверждает он.
"Фактически, в 2015 году в Украине создан орган, на содержание которого тратятся сотни миллионов гривен налогоплательщиков, а работает он не на благо украинского народа, а на одного человека", - считает Грабар.
По уровню коррупции наша страна занимает 130-е место из 180 возможных. И снижение ее уровня даже с созданием НАБУ не замечается. Украина до сих пор - самая коррумпированная страна Европы после России, говорят пикетчики.
"Если проанализировать, то практически все операции НАБУ являются провальными. То СБУ, то ГПУ, то САП - все, по словам директора НАБУ мешают его ведомству работать. Общество устало от сообщений СМИ о том, что агенты НАБУ задержаны во время передачи взятки, или о подделке доказательств по уголовным производствах... Разве на такую работу антикоррупционного органа мы надеялись, разве так должны работать детективы НАБУ, которые получают зарплату по 30 тысяч гривен? Имеет ли право директор НАБУ с зарплатой 150 тысяч на ночные переговоры с ответственными должностными лицами? Три года государство содержит 700 сотрудников НАБУ, а результатов деятельности нет. Все обвинения в судах заканчиваются оправдательными приговорами ", - возмущаются представители Штаба освобождения патриотов.
"Напоследок, самым печальным является то, что согласно законодательству Директор НАБУ назначается на 7 лет! Он не может быть освобожден (кроме случаев, когда он сам подаст заявление на увольнение или будет соответствующее судебное решение), а указ Президента Украины о его назначении не может быть отменен. Если общество будет и дальше молча наблюдать за таким действом, то перспективы борьбы с коррупцией и будущее нашей страны под реальной угрозой ", - заключает Грабар.
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