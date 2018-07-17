Общественные активисты пикетировали здание НАБУ с требованием отставки Сытника

Под стенами НАБУ проходит акция с требованием отставки Артема Сытника с должности главы НАБУ

Возмущенные действиями главы НАБУ Артема Сытника, который якобы тайно встречается с высокопоставленными чиновниками, пикетчики заявили о его непрозрачности, политической ангажированности и несоответствии занимаемой должности. Об этом написал в своем Facebook один из организаторов пикета, представитель Штаба освобождения патриотов Иван Грабар.

Организаторы пикета напомнили, что несколько дней назад в программе "Схемы" вышел сюжет о том, что 26 апреля Директор НАБУ ночью имел тайную встречу с президентом "на дому" у последнего. Эта новость вызвала возмущение у общества, ведь задачей НАБУ является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Под стенами НАБУ проходит акция с требованием отставки Артема Сытника с должности главы НАБУ

"Вместо этого три года страна, вместо реальной борьбы с коррупцией, наблюдает за ночными встречами главы антикоррупционного органа", - утверждает Иван Грабар.

Под стенами НАБУ проходит акция с требованием отставки Артема Сытника с должности главы НАБУ

"Сытник мог приехать к Порошенко только с одним - с наручниками для его ареста! Но, у нас НАБУ создается Президентом. Директор, который назначается на должность и освобождается с нее Президентом, априори не будет независимым и подотчетным перед обществом. Именно данная ночная встреча продемонстрировала, что НАБУ полностью подчинено исключительно Порошенко", - утверждает он.

Под стенами НАБУ проходит акция с требованием отставки Артема Сытника с должности главы НАБУ

"Фактически, в 2015 году в Украине создан орган, на содержание которого тратятся сотни миллионов гривен налогоплательщиков, а работает он не на благо украинского народа, а на одного человека", - считает Грабар.

По уровню коррупции наша страна занимает 130-е место из 180 возможных. И снижение ее уровня даже с созданием НАБУ не замечается. Украина до сих пор - самая коррумпированная страна Европы после России, говорят пикетчики.

Под стенами НАБУ проходит акция с требованием отставки Артема Сытника с должности главы НАБУ

"Если проанализировать, то практически все операции НАБУ являются провальными. То СБУ, то ГПУ, то САП - все, по словам директора НАБУ мешают его ведомству работать. Общество устало от сообщений СМИ о том, что агенты НАБУ задержаны во время передачи взятки, или о подделке доказательств по уголовным производствах... Разве на такую ​​работу антикоррупционного органа мы надеялись, разве так должны работать детективы НАБУ, которые получают зарплату по 30 тысяч гривен? Имеет ли право директор НАБУ с зарплатой 150 тысяч на ночные переговоры с ответственными должностными лицами? Три года государство содержит 700 сотрудников НАБУ, а результатов деятельности нет. Все обвинения в судах заканчиваются оправдательными приговорами ", - возмущаются представители Штаба освобождения патриотов.

"Напоследок, самым печальным является то, что согласно законодательству Директор НАБУ назначается на 7 лет! Он не может быть освобожден (кроме случаев, когда он сам подаст заявление на увольнение или будет соответствующее судебное решение), а указ Президента Украины о его назначении не может быть отменен. Если общество будет и дальше молча наблюдать за таким действом, то перспективы борьбы с коррупцией и будущее нашей страны под реальной угрозой ", - заключает Грабар.