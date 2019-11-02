Оборонный комитет в полном составе едет в Золотое

В Золотом 1 ноября завершилось разведение войск. Фото: Дарка Олифер/Facebook

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны 5 ноября проведет выездное заседание в Золотом Луганской области.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире токшоу "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас во вторник [5 ноября] будет заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороны", - подчеркнул депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото

1 ноября в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской обл. завершилось разведение сил и средств с обеих сторон. Следующим шагом должно быть разведение сил в районе Петровского. Прогнозировали, что оно начнется 4 ноября. Однако после обстрелов боевиков процесс перенесли.