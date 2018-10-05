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пятница, 05 октября 2018 10:41

Обновленная ЦИК приступила к работе

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14 новых членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу. Это произошло на утреннем заседании Верховной Рады.

 

Новоизбранные чиновники по очереди выходили к трибуне. Они обещали соблюдать нормы Конституции, закона и внепартийной позиции, а также быть честными, объективными и беспристрастными.

"Мы входим в избирательный год. Хотели бы гордиться каждым вашим решением. Это будет тяжелый и ответственный путь. Успеха, силы духа и Божьей милости. Чтобы все ваши решения были мудрыми и государственными", - обратился спикер Андрей Парубий.

Присягу принесли члены комиссии, которых предложили фракции.

Михаил Вербенский (БПП)

Генерал, в органах внутренних дел более 40 лет. 2005-го стал руководителем Главного штаба МВД. В марте 2014-го назначен на должность директора Департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы МВД.

Ольга Желтова (БПП)

Заместитель заведующего секретариата комитета Верховной Рады VIII созыва по вопросам правовой политики и правосудия. Помощник народного депутата IV созыва Юрия Ключковского.

Светлана Кустова (БПП)

Юристоконсул ООО "Адвокатська компанія "Моор и Партнери". На внеочередных выборах в Верховную Раду 2007-го - кандидат в народные депутаты от блока "Наша Україна – Народна самооборона" (под номером 145). На внеочередных парламентских выборах 2014-го была уполномоченным лицом партии "Блок Петра Порошенка". На общественных началах - помощник народных депутатов IV-VIII созывов: Николая Катеринчука (IV-V созыва), Романа Зварыча (VI созыва), Петра Порошенко (VII созыва), Ирины Фриз (VIII созыва).

Ольга Лотюк (БПП)

Доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с 2002-го. Была помощником на общественных началах народного депутата IV созыва от блока "За єдину Україну!" Николая Онищука. 2006-го - кандидатом в народные депутаты от партии "Нова сила" (№2 в списке).

Виталий Плукар (БПП)

Заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента. Был помощником (на платной основе) народного депутата Валерия Карпунцова, избранного по списку партии "УДАР Виталия Кличко".

Олег Конопольский (БПП)

Адвокат, 2009-го был доверенным лицом кандидата в президенты Арсения Яценюка. 2004-го представлял интересы мэра Киева, кандидата в президенты Александра Омельченко, когда тот обжаловал в суде действия прокуратуры о выемке подписных листов.

Наталья Бернацкая ("Народний фронт")

(Девичья фамилия Севостьянова) - первый заместитель министра юстиции. Перед этим - правительственная уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека.

Ирина Ефремова ("Народний фронт")

Народный депутат. Ранее была депутатом Харьковского областного совета от "Батьківщина".

Леонтий Шипилов ("Народний фронт")

Доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета "Києво-Могилянська академія". На парламентских выборах 2012-го включен в список партии "УДАР Виталия Кличко" под №134.

Татьяна Юзькова (Радикальна партія)

Народный депутат. До этого была адвокатом.

Евгений Радченко ("Самопоміч")

Работал международным наблюдателем, руководителем группы международных наблюдателей, консультантом избирательных штабов. С 2009-го - эксперт Венецианской комиссии. Работал на выборах в 14 странах. Был помощником-консультантом народного депутата Владимира Стретовича в IV созыве Верховной Рады.

Андрей Евстигнеев ("Батьківщина")

Доцент кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко. Основатель и руководитель собственного адвокатского бюро.

Татьяна Слипачук ("Воля народу")

Партнер фирмы Sayenko Kharenko, руководитель практики международной торговли и международного арбитража.

Алла Басалаева ("Відродження")

Судья Дарницкого районного суда г. Киева (рекомендация Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 ноября 2011-го).

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.
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Дата
05
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