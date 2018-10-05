Обновленная ЦИК приступила к работе

14 новых членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу. Это произошло на утреннем заседании Верховной Рады.
Новоизбранные чиновники по очереди выходили к трибуне. Они обещали соблюдать нормы Конституции, закона и внепартийной позиции, а также быть честными, объективными и беспристрастными.
"Мы входим в избирательный год. Хотели бы гордиться каждым вашим решением. Это будет тяжелый и ответственный путь. Успеха, силы духа и Божьей милости. Чтобы все ваши решения были мудрыми и государственными", - обратился спикер Андрей Парубий.
Присягу принесли члены комиссии, которых предложили фракции.
Михаил Вербенский (БПП)
Генерал, в органах внутренних дел более 40 лет. 2005-го стал руководителем Главного штаба МВД. В марте 2014-го назначен на должность директора Департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы МВД.
Заместитель заведующего секретариата комитета Верховной Рады VIII созыва по вопросам правовой политики и правосудия. Помощник народного депутата IV созыва Юрия Ключковского.
Светлана Кустова (БПП)
Юристоконсул ООО "Адвокатська компанія "Моор и Партнери". На внеочередных выборах в Верховную Раду 2007-го - кандидат в народные депутаты от блока "Наша Україна – Народна самооборона" (под номером 145). На внеочередных парламентских выборах 2014-го была уполномоченным лицом партии "Блок Петра Порошенка". На общественных началах - помощник народных депутатов IV-VIII созывов: Николая Катеринчука (IV-V созыва), Романа Зварыча (VI созыва), Петра Порошенко (VII созыва), Ирины Фриз (VIII созыва).
Доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с 2002-го. Была помощником на общественных началах народного депутата IV созыва от блока "За єдину Україну!" Николая Онищука. 2006-го - кандидатом в народные депутаты от партии "Нова сила" (№2 в списке).
Заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента. Был помощником (на платной основе) народного депутата Валерия Карпунцова, избранного по списку партии "УДАР Виталия Кличко".
Адвокат, 2009-го был доверенным лицом кандидата в президенты Арсения Яценюка. 2004-го представлял интересы мэра Киева, кандидата в президенты Александра Омельченко, когда тот обжаловал в суде действия прокуратуры о выемке подписных листов.
Наталья Бернацкая ("Народний фронт")
(Девичья фамилия Севостьянова) - первый заместитель министра юстиции. Перед этим - правительственная уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека.
Народный депутат. Ранее была депутатом Харьковского областного совета от "Батьківщина".
Доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета "Києво-Могилянська академія". На парламентских выборах 2012-го включен в список партии "УДАР Виталия Кличко" под №134.
Народный депутат. До этого была адвокатом.
Работал международным наблюдателем, руководителем группы международных наблюдателей, консультантом избирательных штабов. С 2009-го - эксперт Венецианской комиссии. Работал на выборах в 14 странах. Был помощником-консультантом народного депутата Владимира Стретовича в IV созыве Верховной Рады.
Доцент кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко. Основатель и руководитель собственного адвокатского бюро.
Партнер фирмы Sayenko Kharenko, руководитель практики международной торговли и международного арбитража.
Судья Дарницкого районного суда г. Киева (рекомендация Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 ноября 2011-го).
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