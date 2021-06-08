Обнародовали запись скандального разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани

Ермак разговаривал с Волкером и Джулиани. Фото: Украинская правда

Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019-го между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу. Эти отдельные утверждения не соответствуют действительности.

Согласно записи, Джулиани сказал, что "все, что нам нужно от президента Зеленского - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должно быть прекращено. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личных встреч с Джулиани.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать новую аудиозапись. В прошлом он заявлял, что не сделал ничего плохого в Украине и просто преследовал интересы своего клиента, то есть Трампа.

Он пояснил несколько запутанных теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украину и якобы вмешательство Украины в выборы США 2016 года. Джулиани продвигал многие из этих теорий даже после того, как Волкер предупредил его, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию, не заслуживают доверия. Также он отметил, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", согласно показаниям Волкера под время расследования.

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Звонок был предвестником "печально известного разговора" Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа.