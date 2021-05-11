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вторник, 11 мая 2021 19:31

Обнародовали аудиозаписи разговоров Медведчука с должностным лицом РФ

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Обнародовали аудиозаписи разговоров Медведчука с должностным лицом РФ
Опубликовали запись разговора Медведчука с российским чиновником. Фото: DW

Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с должностным лицом Российской Федерации.

Запись опубликовали на ютуб-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Медведчук и его собеседник обсуждают перерегистрацию расположенного в оккупированном Крыму месторождения полезных ископаемых "Глубокое".

В доме нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука на ул. Монтажников в Киеве проходят обыски. Там Медведчук живет вместе с семьей, пока в основном здании в Пуще-Водице продолжается капитальный ремонт. Внешнее окружение территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа".

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