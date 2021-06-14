Обнародовали 36 ч телефонных разговоров Медведчука

В свободном доступе появилось 36 ч разговоров Виктора Медведчука. Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Обнародовали полную версию переговоров нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иначе их называют "пленки Медведчука".

В свободном доступе оказалось 36 ч аудиозаписей. Их разделили на три по 12 ч и разместили на Youtube-канале проекта BIHUS.info.

"Несколько месяцев работы, 10 журналистов и 36 часов "пленок Медведчука". Если готовы страдать с нами и интересно, что за песня на гудках Медведчука, - велкам", - говорится в подписи к записям.

В отдельном видео журналист Денис Бигус рассказывает, что, вероятно, редакция имеет не все записи разговоров нардепа, поскольку часть из них проводили по защищенной линии связи. Отвечая на обвинения в отсутствии на записях голоса Петра Порошенко, Бигус допустил, что тогда "слушать" его разговоры не рискнули.

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Как известно, во времена президентства Порошенко Медведчук активно вел переговоры с главарями боевиков на Донбассе и руководством РФ.

Опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. Расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей. Журналисты обнародовали четыре части "пленок Медведчука". Первая касалась его переговоров с руководством РФ и главарями боевиков. Вторая того, как "труба Медведчука" стала его собственностью. В третьей речь шла о переговорах по закупке угля с ОРДЛО. В последний рассказали, как кум Путина блокировал обмен пленными.