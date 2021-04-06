Обещают завершить дела, в которых фигурирует Медведчук

Венедиктова сообщила, что подозрение против Медведчука еще не выдвигали. Фото: Reuters

Все уголовные производства, в которых фигурирует нардеп Виктор Медведчук, доведут до логического завершения.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия. Свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодня материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс- Украина".

Следствие активно работает в различных направлениях.

"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и за уклонение от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении относительно содействия в оккупации Крыма. Посмотрим, материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по поводу проекта подозрения", - рассказала Венедиктова.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Их обвиняют в государственной измене, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram. 19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа из ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по поводу финансирования терроризма. Его расследует СБУ.