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среда, 18 сентября 2019 23:28

Объяснили, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера" в Донбассе

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Объяснили, при каких условиях заработает &quot;формула Штайнмайера&quot; в Донбассе
Стало известно, когда будет действовать "формула Штайнмайера". Фото: РБК

18 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Достигнуто значительный прогресс в отношении взаимного одновременного освобождения удерживаемых лиц.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так званой формулы Штайнмайера относительно местных выборов. Однако реализация этой формулы возможна лишь при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы.

Также обсудили ход восстановления моста в Станице Луганской.

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На переговорах в Минске должны обсудить выплату пенсий жителям оккупированного Донбасса. Пенсионерам перерегистрироваться придется лишь раз в год.

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