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пятница, 17 декабря 2021 18:28

ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"

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ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе &quot;Голоса&quot;
Партию "Голос" в Верховную Раду завел певец Святослав Вакарчук. 11 июня в прошлом году он сложил полномочия. Фото: Зеркало недели

Сегодняшнее избрание нового руководителя фракции "Голос" Александры Устиновой вместо Ярослава Железняка стало следствием продолжительного и системного кризиса внутри политсилы. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Михаил Басараб.

Это хорошая иллюстрация того, когда политическая сила формируется под какого-то случайного лидера, который собирает команду под себя. Вакарчук оказался таким. Это уже подтверждено дважды. Формировал команду без внятных ценностных и идеологических принципов. В конце концов, эти случайные люди были обречены рассориться или разойтись", - отметил он

Не всегда новое и молодое в политике – это хорошо, считает Басараб.

"Ситуация с "Голосом" продемонстрировала, что молодость и отсутствие бэкграунда не означает хрустальной чистоты, отсутствия интриг. Оказалось, что молодые, чистые, без политического бремени люди могут быть такими же циничными, как и старые политики. "Голос", как и политическая сила Зеленского, шел с лозунгами: старых политиков на свалку, а мы придем и покажем новое качество... Новые люди показали старую испорченную политику. Они такие же интриганы, способные к закулисным договоренностям. Обвиняют друг друга. часть работает на Офис президента, а группа Устиновой утверждает, что те отстаивают интересы олигарха Ахметова. Скорее всего, без этого не обходится", - добавил политолог.

Считает, что сменили главу фракции при содействии Офиса президента.

"Окружной административный суд Киева – чрезвычайно коррумпирован. И за считанные часы принимает решение об изменении в руководстве "Голоса". ОАСК давно находится на крючке в Офисе президента. Что там говорят, то и выполняет суд. Именно поэтому его и не ликвидируют, чтобы коррумпированные судьи выполняли все прихоти по звонку с Банковой", - говорит Басараб.

Нардепы из "Голоса" не гнушаются старыми методами разрешения конфликтов, убежден политолог:

"Противостояние будет углубляться. Услышим многие обвинения одних в адрес других. И наоборот. Они уже не смогут объединиться в одну политическую силу. Будущего у этого политического проекта нет. Он одноразовый. Ни один из обломков не сможет построить самодостаточную политическую силу. Которая бы смогла. претендовать на преодоление избирательного барьера. Лучший выход для них, когда мелкие группы разойдутся по более мощным проектам. Кто-то пристанет к Гройсману, кто-то к Разумкову, Порошенко, Притулу".

Фракцию "Голос" в Верховной Раде возглавила депутат Александра Устинова. Об этом в пятницу объявил первый вицеспикер Александр Корниенко. Решение об изменении руководства фракции было принято на основании постановления Окружного административного суда Киева. Группа депутатов, в частности, Устинова, просили суд признать недействительным положение о фракции. Оно предполагает, что для смены руководства требуется две трети голосов. Это обжаловали в суде.
В июле Устинова заявляла, что фракция на заседании уволила с должности председателя – Ярослава Железняка. По ее словам, тогда за это проголосовали 11 нардепов. Фракция насчитывает 20. Железняк в Telegram написал, что состоялась "места" руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Автор: Оксана СМОЛА
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