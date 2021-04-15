ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп

Президент подал законопроект о ликвидации ОАСК на этой неделе. Фото: @OACK.640

Окружной административный суд города Киева фактически стал "притчей во языцех" не только в обществе, но и для международных партнеров Украины. Как символ тотальной коррупции судебной системы. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

"Вопрос ликвидации ОАСК стоит с 2008 года. Логичнее было бы идти по пути передачи части юрисдикции этого суда, особенно что касается центральных органов власти, к административной палате Верховного суда.

И провести переаттестацию состава суда. Такие как Вовк, Аблов не могут рассматривать столь важные дела", - говорит парламентарий.

"Предложения Зеленского выглядят достаточно логичными. Обеспечат невозможность судей ОАСК восстанавливаться на должностях. Дела, до момента создания нового суда, непрерывно будут передаваться в Киевский окружной административный суд. Будут рассматриваться по-новому.

Но остается нерешенным вопрос юрисдикции. Ранее президент подавал законопроект, чтобы забрать у ОАСК дела, связанные с центральными органами власти. Но его не рассматривают параллельно. Целостный процесс разрывается.

С одной стороны суд ликвидируют, а с другой перекосы в его юрисдикции не меняются", - говорит Юрчишин.

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Требуется восстановление Высшей квалификационной комиссии судей с привлечением международных экспертов, говорит нардеп.

"Комиссия, которая проводит переаттестацию, ликвидирована голосами большинства. Ни один новый судья не может быть назначен, не может пройти конкурс, потому что нет института, который проводит.

Этот вопрос должен решить законопроект 3711-д, который уже несколько месяцев рассматривается в профильном комитете. Для того чтобы иметь гарантии, что никто из коррумпированных судей не возобновятся в системе. Не имеет значения, они работают в ОАСК или в Печерском суде"

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля. НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.