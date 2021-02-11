О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко

ЕС ввел санкции против режима Януковича в марте 2014 года и с тех пор ежегодно их обновлял. Несколько чиновников уже добились отмены ограничительных мер. Фото: УНИАН

Виктор Янукович и его окружение не открутились бы от санкций, если бы Украина решила все правовые вопросы в 2014 году. Тогда президентом был Петр Порошенко, потому спрашивать об угрозе снятия санкций надо у него.

Также стоило принять закон об антиукраинской деятельности. Это еще может сделать нынешняя власть, рассказывает в комментарии Gazeta.ua политолог Виталий Бала.

"5 лет президентом был Порошенко. Мог все эти вопросы решить. При всей моей нелюбви к Зеленскому, это вопрос не к нему. Это не его политическая гиря. Это должны были решить при предыдущей власти. Если бы все сделали, Зеленский мог и не выиграть выборы" , - сказал эксперт.

Когда Януковичу и его окружению выдвинули обвинения, их надо было довести до логического завершения, считает Бала.

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"С начала 2014-го нужно было принять закон об антиукраинской деятельности. Согласно этому закону, они как минимум были бы под санкциями Украины. Возможно, были бы арестованы. Порошенко этого не сделал. Не знаю, сделает ли нынешняя власть. В законе должны быть прописаны четкие нормы. Если они нарушены, должны быть решения судов об арестах", - отметил он.

В Европейском союзе рассматривают возможность снять санкции с Александра Януковича, сына лишенного звания президента Виктора Януковича. А также из бывшего первого вице-премьера и экс-главы Национального банка Сергея Арбузова, с бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и с экс-министра образования Дмитрия Табачника.