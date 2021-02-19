О чем наврала Венедиктова во время отчета на заседании Рады

В июле 2020 года Венедиктова отказалась открыть уголовное производство в отношении депутата "Слуги народа" Павла Халимона. Фото: "УНИАН"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 18 февраля отчиталась перед Радой о проделанной за прошлый год работе.

Она пыталась выдать желаемое за действительное, наговорив о делах Татарова, Приватбанка и "Роттердам+" того, что не сходится с действительностью, пишет ZN.ua.

"Я в дело "Привата" как прокурор зашла 11 января 2021 года. Ни одного субъекта в этом процессе, специального моего, нет. Блокировать я не могу... Экспертизы невозможно не проводить, потому что экспертиза — это именно тот документ, который устанавливает убытки", - заявила она.

При этом ранее в Facebook Венедиктова писала, что вошла в группу прокуроров по 3 основных производствах в отношении группы "Приват" 14 декабря 2020-го, а не 11 января, что подтвердил и директор НАБУ Артем Сытник. Генпрокурор намекнула и на то, что в деле Приватбанка нужно проводить еще какие-то экспертизы. Это неправда. Сытник также подтвердил, что детективы собрали все необходимые доказательства, и их достаточно для того, чтобы объявлять подозрения, а проекты подозрений уже направлены в Офис генпрокурора.

"По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации, где Офис генпрокурора входил в апелляционную и кассационную инстанции. Вопрос отстранения лиц, которые не работают в Офисе генпрокурора, это вопрос не ко мне".

Речь о незаконном решении Печерского райсуда, которым Венедиктову обязали забрать дело из НАБУ и передать его в "иной орган досудебного расследования". Это решение принято в пользу заместителя Ермака Олега Татарова, подозреваемого в фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. Выполняя это решение, заместитель Венедиктовой передал дело в СБУ. Тогда как генпрокурор и ее заместители, согласно своим полномочиям, сами могли не передавать дело, а оставить все на своих местах. Ведь определение подследственности - исключительная дискреция прокурора.

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"Относительно дела "Роттердам+". Дело расследуется детективами НАБУ, процессуальное руководство прокуроров САП. Поэтому я уважаю антикоррупционную инфраструктуру, я уважаю их независимость. И когда там сроки досудебного следствия или закончены, или остался день, извините, коллеги, я считаю, что этим делом должен заниматься непосредственно новый глава прокуратуры САП... Потому что суд ВАКС дважды ответил на вопрос, можно ли менять группу или нет", - заявила она.

Прокурор САП Виталий Пономаренко 2 раза закрывал дело, имея на руках экспертизу, которая установила 18,87 млрд грн убытков за первые 2 года существования формулы, и точно зная, что готовится новая экспертиза за все время ее действия. В 1-й раз дело возобновил ВАКС, а во 2-й - исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук. Сменить прокурора по делу может лишь полноценный руководитель САП, конкурс на которого сейчас только начинается, или же генпрокурор Венедиктова. НАБУ обращалось к ней с просьбой заменить Пономаренко, но она решила переложить ответственность на руководителя САП, которого ждать еще несколько месяцев.

Генпрокурор также говорит, что суд якобы отказывал в изменении группы прокуроров, что свидетельствует о некомпетентности или манипуляции. Суд может отвести прокурора только при наличии перечисленных в законе оснований. Генпрокурор же может сделать это из-за неэффективности. ВАКС не отвел от дела прокурора САП, потому что закон не предусматривает для суда такого основания, как неэффективность. Это прерогатива прокуроров высшего уровня, то есть Венедиктовой.

"Никакой блокировки дел не происходит. Подозрение выдвигается только тогда, когда есть законные для этого основания, и мы потом можем проследить каждое выдвинутое подозрение в рамках досудебного расследования и затем в рамках судебного процесса", - добавила она.

В июле 2020 года Венедиктова отказалась открыть уголовное производство в отношении депутата "Слуги народа" Павла Халимона, о чем просили детективы НАБУ, опираясь на серьезное доказательство — аудиозаписи. В офисе генпрокурора заявили, что оснований для начала производства нет.

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18 декабря Татарову сообщили о подозрении относительно взятки за выдачу недостоверного письменного заключения по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурорки Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело. В октябре Венедиктова отказалась отменить постановление о закрытии дела "Роттердам+" и удовлетворить жалобу детективов НАБУ.