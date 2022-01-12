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среда, 12 января 2022 19:15

Нуланд призвала Зеленского к максимальному единству в стране

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Нуланд призвала Зеленского к максимальному единству в стране
Нуланд на брифинге в Госдепартаменте США, комментируя российскую эскалацию вблизи границ Украины, призвала Банковую к национальному единству. Фото: prm.ua

Политический эксперт Евгений Магда прокомментировал заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд во время традиционного брифинга. Она, в частности, обратилась к украинской власти и призвала ее беречь единство украинцев в условиях российской агрессии.

Нуланд не первый год занимается Украиной в демократических администрациях, при президенте США Джо Байдене пошла на повышение. Публичное разоблачение ней агрессивных планов РФ – это ничто иное как призыв к консолидации украинского общества, который, среди прочего, означает "не трогайте оппозицию", – написал Магда в Facebook.

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"Я не уверен, что в Вашингтоне считают президента Владимира Зеленского "своим мерзавцем", но там не работают из-за анонимных телеграмм-каналов, отдавая предпочтение публичной дипломатии. В Вашингтоне хорошо понимают, что атака украинских властей на лидера оппозиции Петра Порошенко в условиях наращивания количества российских войск у украинских границ может иметь драматические последствия не только для Зеленского, но и для Украины в целом", – пишет Магда.

"Думаю, до конца этой недели еще пара-тройка влиятельных западных медиа распишут перспективы ареста Порошенко и возможностей РФ использовать это в собственных целях. Для "жирафов", как говорится", – отмечает эксперт.

11 января заместитель Госсекретаря Нуланд на брифинге в Госдепартаменте США, комментируя российскую эскалацию вблизи границ Украины, призвала Банковую к национальному единству и соблюдение европейских стандартов.

"Я хотела бы сказать украинскому народу и украинскому руководству, что абсолютно важно в этот момент демонстрировать национальное единство, постоянно доказывать, как вы это всегда доказывали, что ваша независимость, ваш суверенитет – это ваши европейские стремления. Сейчас важно быть едиными в контексте происходящего", – сказала Нуланд.

Ранее Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко назвала это "политическими репрессиями против оппозиции и ее лидера, выборочным правосудием, запугиванием и давлением".

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