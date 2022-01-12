РФ уже подготовила план саботажа в Украине - Нуланд

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 864
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2376
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 774
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1071
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 648
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2808
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 639
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
2 Просмотров: 30438
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1899
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20430
Фото
Все фото
7
5
4
11
3
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
&quot;Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти&quot; – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Самый большой лайнер в мире и казино: экс-депутат Лещенко с супругой отдыхают в США
Самый большой лайнер в мире и казино: экс-депутат Лещенко с супругой отдыхают в США
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Видео
Все видео
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4914
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3681
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 567
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 05:17

РФ уже подготовила план саботажа в Украине - Нуланд

  Комментировать
РФ уже подготовила план саботажа в Украине - Нуланд
Нуланд рассказала о военной агрессии в Украине. Фото: Reuters

Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

РФ создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет Голос Америки.

"Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты действий под чужим флагом для Украины", - заявила она.

РФ "исторгла дезинформацию и ложь" об Украине, Соединенных Штатах и Североатлантическом Альянсе для того, чтобы оправдать свои действия, заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что агрессором выступает Россия. В Украине не собирались угрожать РФ.

"Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа", - говорится в сообщении.

Нуланд подчеркнула, что НАТО не угрожает России, а решение о членстве принимают только страны, которые стремятся стать членами Альянса, и страны-члены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ответим всеми возможными способами" - МИД сделало предупреждение России

Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом преследуют цель задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2". Партнеры готовы остановить газопровод, если Россия все же решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ уже подготовила план саботажа в Украине - Нуланд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 2 Просмотров: 30447
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 4 Просмотров: 16902
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 1 Просмотров: 15759
&quot;Ситуацию раздули&quot; - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана
"Ситуацию раздули" - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана 1 Просмотров: 15427
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 9459
Политика
В случае агрессии РФ украинские военные будут воевать до последней капли крови – главнокомандующий ВСУ
В случае агрессии РФ украинские военные будут воевать до последней капли крови – главнокомандующий ВСУ Просмотров: 18
Макрон работает над присоединением США к нормандскому формату переговоров
Макрон работает над присоединением США к нормандскому формату переговоров Просмотров: 18
Принцип "ничего об Украине без Украины" останется на любых переговорах - Ермак
Принцип "ничего об Украине без Украины" останется на любых переговорах - Ермак Просмотров: 18
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
 Просмотров: 954
На политическую рекламу в Facebook ушло $2,2 млн - кто дал больше всего
На политическую рекламу в Facebook ушло $2,2 млн - кто дал больше всего Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
2
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1
"Ситуацию раздули" - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана
Голосов: 1388
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть