РФ уже подготовила план саботажа в Украине - Нуланд

Нуланд рассказала о военной агрессии в Украине. Фото: Reuters

Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации для Украины.

РФ создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет Голос Америки.

"Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию, и варианты действий под чужим флагом для Украины", - заявила она.

РФ "исторгла дезинформацию и ложь" об Украине, Соединенных Штатах и Североатлантическом Альянсе для того, чтобы оправдать свои действия, заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что агрессором выступает Россия. В Украине не собирались угрожать РФ.

"Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа", - говорится в сообщении.

Нуланд подчеркнула, что НАТО не угрожает России, а решение о членстве принимают только страны, которые стремятся стать членами Альянса, и страны-члены.

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Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом преследуют цель задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2". Партнеры готовы остановить газопровод, если Россия все же решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.