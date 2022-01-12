США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 810
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2277
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 756
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1026
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 648
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2781
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 639
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
2 Просмотров: 30276
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1899
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20430
Фото
Все фото
7
8
5
4
5
Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане
Почти 10 тыс. задержанных в ходе зачисток: что происходит в Казахстане
В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
&quot;Мигранты Лукашенко&quot; снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
"Мигранты Лукашенко" снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
Видео
Все видео
Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ
Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ
Назвали фамилии российских шпионов в штаб-квартире НАТО
Назвали фамилии российских шпионов в штаб-квартире НАТО
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4914
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3681
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 558
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 01:01

США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска "Северного потока-2"

  Комментировать
США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска &quot;Северного потока-2&quot;
"Северный поток-2" не будет запущен. Фото: Reuters

Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом имеют целью задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2".

"Соединенные Штаты сейчас сотрудничают с Германией, которая сотрудничает с Европейским Союзом, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2",– сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, информирует CNN.

Нуланд добавила, что партнеры готовы остановить газопровод, если Россия все же решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступление Украины в НАТО: конгрессмены США предложили суперход

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать законопроект о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 2 Просмотров: 30276
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 4 Просмотров: 16749
&quot;Ситуацию раздули&quot; - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана
"Ситуацию раздули" - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана 1 Просмотров: 15283
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 1 Просмотров: 15003
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 9009
Мир
Суд уменьшил срок заключения чеха, воевавшего на Донбассе
Суд уменьшил срок заключения чеха, воевавшего на Донбассе Просмотров: 63
"Ответим всеми возможными способами" - МИД сделало предупреждение России
"Ответим всеми возможными способами" - МИД сделало предупреждение России Просмотров: 1035
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
 Просмотров: 810
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше Просмотров: 1980
Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ
Истребители России и Беларуси провели патрулирование границ
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
4
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
2
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Голосов: 270
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть