США, ЕС и Германия работают над задержкой запуска "Северного потока-2"

"Северный поток-2" не будет запущен. Фото: Reuters

Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом имеют целью задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2".

"Соединенные Штаты сейчас сотрудничают с Германией, которая сотрудничает с Европейским Союзом, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2",– сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, информирует CNN.

Нуланд добавила, что партнеры готовы остановить газопровод, если Россия все же решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов Америки поддержать законопроект о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".