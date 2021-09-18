Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В делегацию украинского главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом говорится в распоряжении Зеленского. В частности, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблеи ООН вошли:

- постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;

- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;

- глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;

- заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;

- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

- заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;

- постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;

- заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;

- заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

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Как известно, президент Владимир Зеленский во время визита в США выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН.