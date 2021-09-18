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суббота, 18 сентября 2021 22:51

Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию

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Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В делегацию украинского главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом говорится в распоряжении Зеленского. В частности, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблеи ООН вошли:

- постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
- глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
- заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
- заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
- постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
- заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
- заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

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Как известно, президент Владимир Зеленский во время визита в США выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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Дата
18
сентября

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