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вторник, 07 сентября 2021 11:49

Новый "слуга народа" принес присягу

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Новый &quot;слуга народа&quot; принес присягу
Антон Швачко прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" вместо Дениса Монастырского.

Выдвиженец от "Слуги народа" Антон Швачко принес присягу народного депутата. Это произошло во вторник на заседании Верховной Рады.

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа", - сказал новый нардеп.

Перед этим спикер Дмитрий Разумков сообщил: "27 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019-го в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа".

Потом депутаты утвердили повестку дня шестой сессии ВР.

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Кто такой Антон Швачко

Антон Швачко является председателем областного секретариата партии "Слуга народа" в Сумской обл.

Имеет диплом бакалавра на факультете пищевых технологий Сумского национального аграрного университета. В 2017-м получил диплом магистра по специальности "Маркетинг" на факультете экономики и менеджмента.

Во время баллотирования на выборах был безработным. Летом 2019 года участвовал в обучении народных депутатов в Трускавце.

Единственным источником дохода Швачко были 48 тыс. грн от отчуждения движимого имущества, согласно декларации за 2018 год. Также указал, что имеет 2,5 млн грн, $27 тыс. и €15 тыс. наличными. И 2,8 млн грн - на банковских счетах. В том же году приобрел в Сумах квартиру 85,2 кв. м за 93 тыс. грн.

Прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" вместо Дениса Монастырского, которого назначили министром внутренних дел.

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июня.

Ранее парламент уволил с этой должности Арсена Авакова.

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