"Новый проект для усиления "Слуги народа": политолог рассказал о планах Банковой

"Офис президента заинтересован предложить проект, который будет неравнодушен людям. Там сбалансируют публичных "слуг", которые имеют электоральные симпатии, узнаваемость", говорит политолог. Фото: DW

Офис президента попытается воспользоваться избирателями, которые не определились за кого голосовать, чтобы создать близкий к "Слуги народа" проект. Так хотят усилить президентскую политсилу в парламенте на следующих выборах. Об это рассказал Gazeta.ua политолог Андрей Вигиринський.

"Динамика тех избирателей, которые не определились, интересная для молодых политических проектов. Разочаровавшись даже в "слугах", человек не готов голосовать за "Евросолидарнисть", ОПЗЖ или "Батькивщину". Это поле могут заполнять сами "слуги народа", которые касаются политики властей. Офис президента заинтересован предложить проект, который будет неравнодушен людям. Там сбалансируют "слуг", которые стали публичными, имеют электоральные симпатии, узнаваемость. В дальнейшем смогут объединиться с президентской политсилой в парламенте", – говорит политолог.

Также добавляет: "Слуга народа" остается лидером политических предпочтений украинцев. Относительно динамики показателей рано делать выводы. Лето характерно политическим спокойствием. Пока о выборах осенью не говорим, оснований нет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе

Рост рейтинга партий Олега Ляшко и Владимира Гройсмана, как и партии Игоря Смешко, имеют место только сегодня, отмечает Вигиринский. "Но как показали выборы 2019-го – эти партии не материализуют цифры в фактическом голосовании. Это партии лидерского типа. Олег Ляшко даже пробовал выдвигаться по округу. Поддержки граждан не получил", – говорит политолог.

Добавляет: "За последний месяц эти политические силы не могли предложить результат своей работы. Роста за счет этого нет. Кроме выступлений Ляшко и Гройсмана на телеэкранах ничего не было. Если эмпатия проявляется в отношении лидера, то ее надо оценивать с точки зрения президентских или мажоритарных выборов. Это не на носу. Для партийных выборов эти политсилы ограничены, чтобы доказывать гражданам свои преимущества. Эмпатия к Ляшко и Гройсману сейчас появилась, завтра может исчезнуть".

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня, то в парламент попали бы семь партий. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии. За "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором. За ОПЗЖ – 16,9%, за "Европейскую солидарность" – 15%, за "Батькивщину" – 14,7%. За "Сила и честь" – 7%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 5,7% и за "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,1%. 15,9% не определились. 14,9% – не будут участвовать в голосовании. Другие партии не попали бы в парламент. В частности, за "Свободу" – будут голосовать 1,5% всех респондентов и 2,2% среди тех, кто определился; за "Голос" – 1,3% и 1,9%.