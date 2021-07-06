"Новый проект для усиления "Слуги народа": политолог рассказал о планах Банковой

 
Ексклюзивы
1/5
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
Просмотров: 486
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 180
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 549
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2376
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 1017
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3717
Фото
Все фото
6
11
6
7
3
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Видео
Все видео
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
"Это вообще не связано с "Большим строительством" - заместитель руководителя ОП о поместье за 5 млн грн
"Это вообще не связано с "Большим строительством" - заместитель руководителя ОП о поместье за 5 млн грн
Зеленский запустил флешмоб в интернете
Зеленский запустил флешмоб в интернете
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 180
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2331
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1089
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 27
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
вторник, 06 июля 2021 17:50

"Новый проект для усиления "Слуги народа": политолог рассказал о планах Банковой

  Комментировать
&quot;Новый проект для усиления &quot;Слуги народа&quot;: политолог рассказал о планах Банковой
"Офис президента заинтересован предложить проект, который будет неравнодушен людям. Там сбалансируют публичных "слуг", которые имеют электоральные симпатии, узнаваемость", говорит политолог. Фото: DW

Офис президента попытается воспользоваться избирателями, которые не определились за кого голосовать, чтобы создать близкий к "Слуги народа" проект. Так хотят усилить президентскую политсилу в парламенте на следующих выборах. Об это рассказал Gazeta.ua политолог Андрей Вигиринський.

"Динамика тех избирателей, которые не определились, интересная для молодых политических проектов. Разочаровавшись даже в "слугах", человек не готов голосовать за "Евросолидарнисть", ОПЗЖ или "Батькивщину". Это поле могут заполнять сами "слуги народа", которые касаются политики властей. Офис президента заинтересован предложить проект, который будет неравнодушен людям. Там сбалансируют "слуг", которые стали публичными, имеют электоральные симпатии, узнаваемость. В дальнейшем смогут объединиться с президентской политсилой в парламенте", – говорит политолог.

Также добавляет: "Слуга народа" остается лидером политических предпочтений украинцев. Относительно динамики показателей рано делать выводы. Лето характерно политическим спокойствием. Пока о выборах осенью не говорим, оснований нет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе

Рост рейтинга партий Олега Ляшко и Владимира Гройсмана, как и партии Игоря Смешко, имеют место только сегодня, отмечает Вигиринский. "Но как показали выборы 2019-го – эти партии не материализуют цифры в фактическом голосовании. Это партии лидерского типа. Олег Ляшко даже пробовал выдвигаться по округу. Поддержки граждан не получил", – говорит политолог.

Добавляет: "За последний месяц эти политические силы не могли предложить результат своей работы. Роста за счет этого нет. Кроме выступлений Ляшко и Гройсмана на телеэкранах ничего не было. Если эмпатия проявляется в отношении лидера, то ее надо оценивать с точки зрения президентских или мажоритарных выборов. Это не на носу. Для партийных выборов эти политсилы ограничены, чтобы доказывать гражданам свои преимущества. Эмпатия к Ляшко и Гройсману сейчас появилась, завтра может исчезнуть".

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня, то в парламент попали бы семь партий. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии. За "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором. За ОПЗЖ – 16,9%, за "Европейскую солидарность" – 15%, за "Батькивщину" – 14,7%. За "Сила и честь" – 7%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 5,7% и за "Украинскую стратегию Гройсмана" – 5,1%. 15,9% не определились. 14,9% – не будут участвовать в голосовании. Другие партии не попали бы в парламент. В частности, за "Свободу" – будут голосовать 1,5% всех респондентов и 2,2% среди тех, кто определился; за "Голос" – 1,3% и 1,9%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Новый проект для усиления "Слуги народа": политолог рассказал о планах Банковой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Музыку к фильмам начал писать после 30 лет - умер самый известный в мире композитор

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42591
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 19773
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 14976
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11619
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 11178
Политика
"Меня коробит, когда говорят "губернатор". Это российский вирус" - Данилов
"Меня коробит, когда говорят "губернатор". Это российский вирус" - Данилов Просмотров: 234
Офис Зеленского хочет упрятать за решетку боевого генерала и давит на суд - Арьев
Офис Зеленского хочет упрятать за решетку боевого генерала и давит на суд - Арьев Просмотров: 387
Активисты подозревают Минюст в пособничестве российскому олигарху
Активисты подозревают Минюст в пособничестве российскому олигарху Просмотров: 180
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
 Просмотров: 1107
"Вагнергейт". Активисты подали в ГБР заявление о "госизмене" Зеленского
"Вагнергейт". Активисты подали в ГБР заявление о "госизмене" Зеленского 1 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
13
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 7598
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть