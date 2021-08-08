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воскресенье, 08 августа 2021 21:55

Новый посол Израиля прибыл в Украину

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Новый посол Израиля прибыл в Украину
Фото: Facebook

В Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Израиля в Украине.

"Сегодня дипломаты Посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Правительство Израиля одобрило назначение на должность посла в Украине дипломата Михаэля Бродского. Его кандидатуру согласовали на должность посла Израиля в Украине в ноябре прошлого года.

В США продолжается процесс отбора посла в Украине. Кандидатов огласят в ближайшее время.

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