Новый посол Израиля прибыл в Украину

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В Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Израиля в Украине.

"Сегодня дипломаты Посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Правительство Израиля одобрило назначение на должность посла в Украине дипломата Михаэля Бродского. Его кандидатуру согласовали на должность посла Израиля в Украине в ноябре прошлого года.

В США продолжается процесс отбора посла в Украине. Кандидатов огласят в ближайшее время.