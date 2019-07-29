Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук

Состав ЦИК может быть изменен. Фото: РБК

Председатель Центральной избирательной комиссии готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК.

В то же время руководитель Центризбиркома просит депутатов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов, Татьяна Слипачук заявила в интервью программе "Время. Итоги недели" на 5 канале.

"Глядя на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", - сказала Слипачук .

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Внеочередные выборы в Верховную Раду завершились в Украине. 26 июля 2019 ЦИК обработала 100% протоколов. Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,05%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.