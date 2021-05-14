Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО

16 мая 2008 года Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации. Это упростило доступ украинских товаров на мировые рынки и позволило начать с Европейским Союзом переговоры о заключении Соглашения об ассоциации.

Автор: eurointegration.com.ua Всемирная торговая организация начала свою деятельность 1 января 1995 года

Всемирная торговая организация начала свою деятельность 1 января 1995 года как правопреемница Генерального соглашения по тарифам и торговле, действовавшего с 1947 года. Главной ее задачей является контроль за выполнением так называемого пакета документов Уругвайского раунда переговоров, который является приложением к Сделке о ВТО. Они регулируют вопросы либерализации международной торговли, использование международных торговых соглашений как форм стабилизации сырьевых рынков и предотвращения дискриминации, запретов и ограничений в международной торговле. Автор: dzo.com.ua Украина 13 лет является членом Всемирной торговой организации

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На страны-члены ВТО приходится почти 97% всего мирового товарооборота, охватывающий 85% мирового ВВП и более 85% населения мира. ВТО обеспечивает прозрачные условия функционирования мировой торговой системы: взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле; взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного происхождения; регулирования торговли тарифными мерами; решения торговых споров путем консультаций и переговоров.

30 ноября 1993 года Украина подала официальную заявку на вступление в ГАТТ, которая 17 декабря для ее рассмотрения создала Рабочую группу. 26 июля 1994 года украинская сторона передала на рассмотрение Меморандум о внешнеторговом режиме. В ходе переговорного процесса состоялось 17 заседаний Рабочей группы и по требованию ВТО Украина приняла более 60 законов, призванных регулировать вопросы интеллектуальной собственности, пошлин на сельскохозяйственную продукцию, страховую и банковскую деятельность, импорт автомобилей и таможенные вопросы. Также провели двусторонние переговоры с 52 странами-членами Рабочей группы по доступу Украины на их рынки.

Автор: hroniky.com Президент Виктор Ющенко подписал закон о вступлении Украины в ВТО

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28 января 2008 года Рабочая группа по вопросам рассмотрения заявки о вступлении Украины в ВТО завершила процесс технического оформления сделки. 5 февраля Украина подписала Протокол о присоединении к Маракешскому соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, 10 апреля 411 голосами ратифицирован Верховной Радой.

Автор: bbc.com Членство в ВТО открыло Украине путь к подписанию Соглашения о свободной торговле с Европейской ассоциацией торговли

16 апреля соответствующий закон подписал президент Виктор Ющенко и согласно процедуре ровно через месяц, 16 мая 2008 года, Украина стала 152 страной-членом ВТО. Министерство экономики Украины разработало План мероприятий по адаптации украинской экономики к требованиям ВТО, который был утвержден Кабинетом министров Украины 30 октября 2008 года.

Членство в ВТО открыло Украине путь к подписанию в июне 2010 года Соглашения о свободной торговле с Европейской ассоциацией торговли. Это дало украинской стороне возможность начать переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли, политическую часть которой было подписано 21 марта, а экономическую - 27 июня 2014 года.

10 апреля 2008-го, 13 лет назад, Верховная Рада ратифицировала Протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Этим парламент устранил последнее препятствие на пути к полноценному членству после более 14 лет переговоров.