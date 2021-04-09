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суббота, 10 апреля 2021 08:05

Украина стала членом ВТО

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Украина стала членом ВТО
Членство в ВТО обеспечивает недискриминационный транзит товаров и услуг. Фото: pro-consulting.ua

10 апреля 2008-го, 13 лет назад, Верховная Рада ратифицировала Протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Этим парламент устранил последнее препятствие на пути к полноценному членству после более 14 лет переговоров.

Решение поддержали 411 народных депутатов. Среди них 163 - из фракции Партии регионов, 155 - из БЮТ, 72 - из фракции "НУ-НС" и 20 - из Блока Литвина. "Коммунисты" за ратификацию документа не голосовали.

Полноправное членство в ВТО Украина получила через 30 дней после ратификации Протокола.

ВТО формирует правила торгово-экономической, инвестиционной, налоговой, таможенной игры на глобальном уровне и существенно влияет на условия экономического сотрудничества в рамках региональных группировок.

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Тогдашний спикер Верховной Рады Арсений Яценюк перед голосованием подчеркнул, что "Всемирная торговая организация - это клуб, а ратификация Протокола - это предоставление возможности вступить в этот клуб, наша же эффективность будет зависеть только от одного, насколько мы умеем играть по правилам этого клуба и сможем ли мы выиграть".

Членство предусматривает отмену квот на экспорт украинских металлов в Европейский Союз и обеспечивает недискриминационный транзит товаров и услуг.

Украина вступала в ВТО почти 15 лет - дольше всех ее стран-членов.

ВТО создана в 1995 году. Сегодня там 164 страны.

Протокол о вступлении Украины в ВТО подписали в Женеве 5 февраля 2008-го.

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Дата
10
апреля

Украина стала членом ВТО

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