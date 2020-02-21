Новые Санжары. Зеленский говорит о политическом заказе

Акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Уханя имели политическую поддержку.
Об этом в пятницу сказал президент Владимир Зеленский журналистам.
"Вы знаете, что было подготовлено четыре места, одни из лучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило.
К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает ", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"
"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - сказал он.
Президент также спрогнозировал, что вскоре "увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".
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Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
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