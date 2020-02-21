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пятница, 21 февраля 2020 15:01

Новые Санжары. Зеленский говорит о политическом заказе

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Новые Санжары. Зеленский говорит о политическом заказе
Простые люди не имеют к этому отношения, говорит президент. Фото: Reuters

Акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Уханя имели политическую поддержку.

Об этом в пятницу сказал президент Владимир Зеленский журналистам.

"Вы знаете, что было подготовлено четыре места, одни из лучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило.

К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает ", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"

"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - сказал он.

Президент также спрогнозировал, что вскоре "увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".

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Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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