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пятница, 21 февраля 2020 05:15

Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы

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Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
Задержанным в Новых Санжарах грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Укринформ

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали, - сообщил пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "РБК-Украина".

"Это преступления тяжкие. Эта статья Уголовного кодекса о массовых беспорядках. Там санкция предусматривает 5-8 лет лишения свободы", - объяснил Сулаев.

В полиции также нарушили статью об умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев. Подозреваемым в избиении полицейских грозит до пяти лет заключения.

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В Новых Санжарах между полицией и местными жителями произошла потасовка. Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.

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