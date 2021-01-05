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вторник, 05 января 2021 19:48

Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки

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Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Порошенко отстает от Зеленского в рейтинге на 13%.

Президент Владимир Зеленский в своих действиях руководствуется рейтингами. Ему нужна власть, поэтому будет держаться за нее. Между тем пятый глава государства Петр Порошенко играет в догонялки. А должен искать союзников. Об этом свидетельствуют последние социологические рейтинги, рассказывает Gazeta.ua политический консультант Алексей Ковжун.
"Кажется, что все усилия власти сосредоточены на сохранении рейтингов. Их ежедневно читает Офис президента и смотрит внимательно, что людям нравится, а что нет. И стараются не делать того, что не нравится. Такая версия маркетинговой демократии. Поэтому рейтинг Зеленского остается на приличном уровне.
Рейтинг - это валюта в политике. Ответственный политик рассчитывается своей популярностью. Чтобы сделать вещи непопулярные, но необходимые. В случае с Зеленским видим скупердяйськую версию, когда за эту валюту трясутся все время.
Это не тот вариант, когда имеешь видение и готов его воплотить, а для этого нужна власть. Зеленскому нужна власть, он будет ее держаться, потому что она - классная вещь", - говорит политический консультант.

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Между тем Петр Порошенко играет в догонялки Владимира Зеленского, вместо того, чтобы работать со сторонниками и искать союзников, считает эксперт:
"В Порошенко есть разочарование. Если все будет идти так, как идет сейчас, то шансов у него нет. Ему мешает то, что он - всегда прав. Наиболее разумный в своем окружении. Вот это отсутствие возможности посмотреть на ситуацию извне, ограничивает возможности.
Порошенко играет в догонялки - как Ахиллес и черепаха, когда он ее никогда не догонит. Ему надо переходить в совершенно иное качество - уйти, чтобы вернуться".
В то же время альтернативного лидера нынешним политикам украинцы пока не видят:
"Сегодня нет рыцаря, который бросает вызов и пользуется массовой поддержкой. Может дать альтернативную видение будущего", - добавляет Алексей Ковжун.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы - 13,3%. Зеленскому не доверяют 54% украинцев, Порошенко - 73%.

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