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Новые министры проведут первое заседание

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Новые министры проведут первое заседание
Новый Кабмин проведет заседание. Фото: static.ukrinform.com

Сегодня состоится заседание нового Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Перед заседанием Кабмин встретится с Владимиром Зеленским, пишет РБК-Україна.

В 12:00 президент также встретится с новым руководством Верховной Рады Украины и правоохранительных органов. В 14:00 состоится заседание Кабмина, а в ВР будет заседать согласительный совет. Впервые новые министры заседали ночью 30 августа в закрытом режиме для ознакомления.

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29 августа народные депутаты на заседании избрали новым премьер-министром Алексея Гончарука. За его кандидатуру отдали 290 голосов. Новое правительство, представленное Гончаруком, поддержали 281 депутат.

Так, в Кабмин Гончарука вошли:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

Денис Малюська - министр юстиции Украины;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны.

Во время заседания Верховной совета 29 августа Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия, согласно Конституции Украины.

"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство оставляем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины", - заявил Гройсман.

В Кабмин Гройсмана входили:

• вице-премьери Степан Кубив, Геннадий Зубко, Вячеслав Кириленко, Владимир Кистион, Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе;

• министр внутренних дел Арсен Аваков;

• министр образования и науки Лилия Гриневич;

• министр финансов Оксана Маркарова;

• министр молодежи и спорта Игорь Жданов;

• министр иностранных дел Павел Климкин;

• министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик;

• министры культуры Евгений Нищук;

• министр инфраструктуры Владимир Омелян;

• министр юстиции Павел Петренко;

• министр обороны Степан Полторак;

• министр социальной политики Андрей Рева;

• министр Кабинета министров Александр Саенко;

• министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак;

• министр информационной политики Юрий Стець;

• министр по делам ветеранов Ирина Фриз;

• министр по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1,850 млн грн дохода за прошлый год и отсутствие собственной недвижимости.Такие данные указаны в декларации, поданной 29 августа. Почти 1,789 млн грн чиновник указал как доход от занятия предпринимательской деятельностью. 60,8 тыс. грн Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

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