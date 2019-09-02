Новые министры проведут первое заседание

Сегодня состоится заседание нового Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Перед заседанием Кабмин встретится с Владимиром Зеленским, пишет РБК-Україна.
В 12:00 президент также встретится с новым руководством Верховной Рады Украины и правоохранительных органов. В 14:00 состоится заседание Кабмина, а в ВР будет заседать согласительный совет. Впервые новые министры заседали ночью 30 августа в закрытом режиме для ознакомления.
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29 августа народные депутаты на заседании избрали новым премьер-министром Алексея Гончарука. За его кандидатуру отдали 290 голосов. Новое правительство, представленное Гончаруком, поддержали 281 депутат.
Так, в Кабмин Гончарука вошли:
• Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
• Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
• Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
• Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
• Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
• Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
• Елена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;
• Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
• Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
• Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
• Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
• Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
• Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
• Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
• Денис Малюська - министр юстиции Украины;
• Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
• Андрей Загороднюк - министр обороны.
Во время заседания Верховной совета 29 августа Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия, согласно Конституции Украины.
"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство оставляем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины", - заявил Гройсман.
В Кабмин Гройсмана входили:
• вице-премьери Степан Кубив, Геннадий Зубко, Вячеслав Кириленко, Владимир Кистион, Павел Розенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе;
• министр внутренних дел Арсен Аваков;
• министр образования и науки Лилия Гриневич;
• министр финансов Оксана Маркарова;
• министр молодежи и спорта Игорь Жданов;
• министр иностранных дел Павел Климкин;
• министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик;
• министры культуры Евгений Нищук;
• министр инфраструктуры Владимир Омелян;
• министр юстиции Павел Петренко;
• министр обороны Степан Полторак;
• министр социальной политики Андрей Рева;
• министр Кабинета министров Александр Саенко;
• министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак;
• министр информационной политики Юрий Стець;
• министр по делам ветеранов Ирина Фриз;
• министр по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1,850 млн грн дохода за прошлый год и отсутствие собственной недвижимости.Такие данные указаны в декларации, поданной 29 августа. Почти 1,789 млн грн чиновник указал как доход от занятия предпринимательской деятельностью. 60,8 тыс. грн Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).
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