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пятница, 30 августа 2019 10:28

Новую структуру возглавит волонтер из Крыма

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Новую структуру возглавит волонтер из Крыма
После аннексии Дворецкая переехала в Киев и основала Благотворительный фонд "Восток-SOS". ФОТО: Александр Волчанский

Координатором Офиса по разработке гуманитарной политики Украины стала волонтер из Крыма, соучредитель "Восток-SOS" Александра Дворецкая.

Об этом в Facebook сообщил новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Представляю вам нового координатора Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Направление: гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий. Александра Дворецкая, правозащитница, соучредитель и член правления Благотворительного фонда "Восток-SOS", - написал он.

Дворецкая возглавляла Крымский правозащитный центр "Действие", после аннексии переехала в Киев и учредила Благотворительный фонд "Восток-SOS". Фонд занимается вопросами защиты прав переселенцев, жителей временно оккупированных территорий и территорий около линии соприкосновения. Также была соавтором законопроектов по защите прав ВПЛ, пропавших без вести.

На внеочередных парламентских выборах волонтер шла 29-м номером в списке партии Святослава Вакарчука "Голос", но не попала в парламент. Партия взяла 17 мандатов по списку.

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29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, согласовала министров, которые принадлежат к квоте президента: Минобороны возглавил Андрей Загороднюк, министром иностранных дел стал Вадим Пристайко.

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Дата
30
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