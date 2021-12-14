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Новоназначенный заместитель Ермака будет "запускать экономику"

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Новоназначенный заместитель Ермака будет &quot;запускать экономику&quot;
В ОП заявили о "стимулировании спроса". Фото: УНН

Новоназначенный заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма "отвечает за запуск экономики".

Об этом заместитель Андрея Ермака заявил в интервью Forbes.

Шурма рассказал, что около полугода являлся внештатным консультантом в ОП. Затем получил предложение от Ермака стать его заместителем.

Также рассказал, что вышел из партии "Оппозиционный блок" два года назад.

"Я отвечаю за запуск экономики и структурные изменения во всех экономических вопросах. Мы готовим большой проект по стимулированию тех секторов экономики, где есть высокий уровень локализации и большой мультипликатор в экономической цепочке", - заявил Шурма.

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Заместитель Ермака сказал о "стимулировании спроса".

"Например, стимулировать строительство нового жилья через инструмент доступной ипотеки. Локализацию производства электрокаров через доступные кредиты, которые позволят большинству семей приобрести электрокар местного производства. Вагоностроение через стимулы для бизнеса для покупки вагонов", - заявил он.

Также сказал, что отвечает за программу "е Поддержка", "которую называют "тысячей президента", "Экономический паспорт украинца" и "Украинская мечта" - программу доступных кредитов на покупку жилья, электромобилей, обучение.

Президент Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя ОП 23 ноября.

Ростислав Шурма – сын бывшего "регионала" и нардепа двух созывов Игоря Шурмы (баллотировался от СДПУ(о), затем от "Оппозиционного блока"). Работал в группе "Метинвест".

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14
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