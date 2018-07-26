Новинский посоветовал служителям УПЦ КП покаяться

Вадим Новинский назвал священников УПЦ КП теми, "кто ушел в раскол". Фото: Макс Требухов

Бывший "регионал", а ныне нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский призвал покаяться священнослужителей Киевского патриархата, которые хотят автокефалии для Украинской церкви.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

"Для того, чтобы перейти к вопросу об автокефалии, нужно сперва преодолеть раскол, чтобы церковь была бы единой, а не так, как сегодня – двойная юрисдикция, когда в одном регионе архиереи и от канонической церкви, и от Киевского так называемого патриархата.

Те, кто ушел в раскол, должны покаяться. Через покаяние вернуться в лоно матери-церкви. И – через перерукоположение – подтверждается хиротония тех или иных архиереев, тех или иных священников", - сказал Новинский.

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23 июня четыре митрополита УПЦ Московского патриархата с народным депутатом из "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским ездили в Стамбул, чтобы отговорить Вселенского патриарха Варфоломея предоставить Украинской православной церкви статус поместной. После 6-часового разговора за закрытыми дверями Варфоломей не подтвердил предоставление украинской церкви автокефалии в определенные сроки. Президент Петр Порошенко надеялся, что это решение могут принять к 1030-летию крещения Руси - 28 июля этого года.