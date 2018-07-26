Новинский посоветовал служителям УПЦ КП покаяться

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3474
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1530
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2925
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 558
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6786
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 684
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3150
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3349
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
3
6
3
4
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Видео
Все видео
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4590
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 936
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4671
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3708
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27280
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2367
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 09:51

Новинский посоветовал служителям УПЦ КП покаяться

  Комментировать
Новинский посоветовал служителям УПЦ КП покаяться
Вадим Новинский назвал священников УПЦ КП теми, "кто ушел в раскол". Фото: Макс Требухов

Бывший "регионал", а ныне нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский призвал покаяться священнослужителей Киевского патриархата, которые хотят автокефалии для Украинской церкви.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

"Для того, чтобы перейти к вопросу об автокефалии, нужно сперва преодолеть раскол, чтобы церковь была бы единой, а не так, как сегодня – двойная юрисдикция, когда в одном регионе архиереи и от канонической церкви, и от Киевского так называемого патриархата.

Те, кто ушел в раскол, должны покаяться. Через покаяние вернуться в лоно матери-церкви. И – через перерукоположение – подтверждается хиротония тех или иных архиереев, тех или иных священников", - сказал Новинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко примет участие в крестном ходе

23 июня четыре митрополита УПЦ Московского патриархата с народным депутатом из "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским ездили в Стамбул, чтобы отговорить Вселенского патриарха Варфоломея предоставить Украинской православной церкви статус поместной. После 6-часового разговора за закрытыми дверями Варфоломей не подтвердил предоставление украинской церкви автокефалии в определенные сроки.

Президент Петр Порошенко надеялся, что это решение могут принять к 1030-летию крещения Руси - 28 июля этого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новинский посоветовал служителям УПЦ КП покаяться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 60696
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 38884
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 33344
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 22802
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 19805
Политика
Задержали российского чиновника
Задержали российского чиновника Просмотров: 1225
Российско-украинского бизнесмена вызвали на допрос
Российско-украинского бизнесмена вызвали на допрос Просмотров: 3582
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
 1 Просмотров: 747
Задержка пенсий - это черная метка для Гройсмана - эксперт
Задержка пенсий - это черная метка для Гройсмана - эксперт Просмотров: 783
У Ахметова опасения относительно Тимошенко - СМИ
У Ахметова опасения относительно Тимошенко - СМИ Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
32
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
5
Германия начала строительство "Северного потока-2"
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 17674
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua