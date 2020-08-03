Новая вице-президент США могла бы устроить Путину "вырванные годы"

Советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс может стать вицепрезиденткою США в команде Джо Байдена. ФОТО: REUTERS

Экс-советницу Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс называют наиболее вероятным претендентом на должность вице-президента США в команде Джо Байдена. Он главный оппонент Дональда Трампа на предстоящих выборах.



Международный обозреватель Иван Яковина рассказал издательству "Новое время", что в случае избрания Сьюзан Райс вице-президентом она может стать одним из главных американских критиков режима Владимира Путина.

"До выборов президента США осталось уже менее 100 дней, согласно последним рейтингам Джо Байден выигрывает у Дональда Трампа во всех важных battleground states - "штатах, которые колеблются". То есть у него действительно очень хорошие шансы на победу", - сказал Иван Яковина в эфире программы "Світ огляд" на Радио НВ.

Российские олигархи боятся, что в случае победы Байдена сразу же будут приняты так называемые санкции из ада. Это приведет к уничтожению российской экономики и свержению Путина. Санкционный законопроект называется DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) и при условии его принятия предусматривает полное уничтожение российской экономики.

Российские олигархи боятся, что в случае победы Байдена сразу же будут приняты так называемые санкции из ада



Яковина видит высокую вероятность того, что это произойдет: "Дело в том, что сейчас в Вашингтоне все активнее распространяются слухи о том, что вице-президентом Джо Байдена будет Сьюзан Райс, бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности. Эта женщина очень хорошо подходит Байдену с политической точки зрения: она афроамериканка из очень богатой вашингтонской семьи, училась в частной школе, окончила Стенфорд, суперобразованная и очень жесткая".

Журналист отметил, что Райс всегда выступает за моральное лидерство США.

"Она не даст спуска тому же Китаю за уйгуров, за попытки навязать свою волю Тайваню, за Гонконг и Тибет. Не менее жестко она будет вести себя с Россией - в своей недавней колонке Райс фактически обвинила Дональда Трампа в работе на российскую разведку и потребовала введения новых санкций против Владимира Путина", - сказал Яковина.

В том случае, если Джо Байден умрет, у Сьюзан Райс достаточно квалификации для того, чтобы стать руководителем США на международной арене.

"Возможно, Райс иногда бывает даже слишком жесткой, то есть негибкой, но для Украины, по моему мнению, сейчас это было бы просто идеальным вариантом. И если она станет вице-президентом США, то устроит Владимиру Путину вырванные годы", - добавил Иван Яковина.

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Сьюзан Райс была одной из тех людей, которые фактически нажали на Обаму и заставили его начать кампанию по бомбардировке Ливии, когда там всем руководил Муаммар Каддафи.