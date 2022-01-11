"Нормандский формат": Зеленський заявил о "необходимых решениях"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора "предметно договариваться" о прекращении конфликта на Донбассе.

Об этом сказал на встрече с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Те посетили Киев после переговоров в Москве по поводу продолжения диалога в "нормандском формате".

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта. И мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", - заявил Зеленский.

Автор: president.gov.ua Встреча состоялась в Киеве.

Собеседники обменялись мнениями по поводу нынешней ситуации и обсудили дальнейшие шаги для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины, сообщил сайт главы государства.

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Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран подробную информацию по имплементации Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года в Париже.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна и Германия инициируют встречу в "нормандском формате" в ближайшие недели. Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019-го во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.