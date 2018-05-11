Нормандский формат находится в замороженном состоянии - дипломат

Петр Порошенко 10 мая встретился с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Фото: president.gov.ua

Нормандские переговоры будут на паузе, пока Москва не начнет выполнять взятые на себя обязательства.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире "112 Украина".

"Нормандский формат как таковой находится в замороженном состоянии. Пока не будет какого-то прорывного момента, новой идеи, желания вернуться к выполнению договоренностей, способности всех участников выполнять свои обязательства, что будет подтверждено реальными политическими шагами, до этого будут встречи в рамках трех. И не надо называть это нормандской встречей. Это консультации трех стран. Затем двое участников будут встречаться с российским президентом. Это совершенно разные вещи", - сказал Грищенко.

Он отметил, что спрогнозировать конкретную дату четырехсторонних переговоров нельзя.

"Это произойдет тогда, когда в Москве поймут, что надо решать проблему. Решать так, как будет воспринимать международное сообщество, а не так, как хотят в Москве... Они должны прийти к выводу, что надо менять политическую парадигму. Если этого не будет - не будет прогресса", - подчеркнул дипломат.

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10 мая в немецком городе Аахене состоялась встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона. Обсудили "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей и привлечения миротворцев ООН в оккупированной части Донбасса.