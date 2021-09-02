"Нормальный мужской разговор" - Зеленский прокомментировал встречу с Байденом

Зеленский дал брифинг после встречи с Байденом. Фото: РБК

Владимир Зеленский заявил, что президенты США и Украины провели встречу на час дольше запланированного времени, потому что обе стороны были заинтересованы в ней.

Разговор был "мужским", заявил он на брифинге

Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала.

"Встреча была нормальная, продуктивная, не всегда в солнечной атмосфере, мужской разговор", - заявил Зеленский.

Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили около двадцати документов.

Важнейшие вопросы, которые были обсуждены, - это энергетическая безопасность и ситуация на Черном море. Стороны обменялись разведданными.

Джо Байден высоко оценил земельную и судебную реформы в Украине и инфраструктурные изменения.

Зеленский сознался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой вопрос его возможного ответного визита в Украину.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США", - заявил он.

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В Вашингтоне прошла встреча украинского и американского президентов. Встреча длилась более двух часов. Стороны подписали более 20 документов.