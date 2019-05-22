"Никто плакать не будет. История не остановится" - Богдан об отставке Гройсмана

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1971
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5310
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1656
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1926
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3493
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6975
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67757
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1233
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2529
Фото
Все фото
5
9
14
8
4
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Зеленский занял Администрацию президента
Зеленский занял Администрацию президента
Видео
Все видео
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
Порошенко показал свой новый прозрачный офис
Порошенко показал свой новый прозрачный офис
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1971
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 540
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1116
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1899
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1287
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 10:19

"Никто плакать не будет. История не остановится" - Богдан об отставке Гройсмана

  Комментировать
&quot;Никто плакать не будет. История не остановится&quot; - Богдан об отставке Гройсмана

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что отставка Владимира Гройсмана правом и решением главы правительства. Проблем для государства это не создаст.

"Гройсман живет в системе старой Конституции, когда президент что-то подает. Мы понимаем, что есть такое желание от "старых" должностных лиц, которые ментально старые, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни. Но хочу огорчить премьер-министра: никто плакать не будет, если он сделает такое представление, и конец истории Украины не произойдет", - сказал Богдан в эфире телеканала "112 Украина", комментируя отставку Гройсмана.

Он добавил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип непрерывности власти.

"Пусть уходит в отставку. Исполнять обязанности будет первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз. Никакого коллапса не произойдет. Это, возможно, будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он сделает такое публичное самоуничтожение", - отметил глава администрации Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Никто плакать не будет. История не остановится" - Богдан об отставке Гройсмана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 129738
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 34849
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 32535
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 30150
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 24624
Политика
Назвали преемника Турчинова
Назвали преемника Турчинова Просмотров: 441
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
 Просмотров: 1089
В Раде собирают подписи за неконституционность действий Зеленского
В Раде собирают подписи за неконституционность действий Зеленского Просмотров: 640
Рада собирается на внеочередное заседание
Рада собирается на внеочередное заседание Просмотров: 1359
Новая власть слышит "голос народа" выборочно - Бекешкина
Новая власть слышит "голос народа" выборочно - Бекешкина 1 Просмотров: 2484
Больше всего комментируют
8
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 924
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua