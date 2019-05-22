"Никто плакать не будет. История не остановится" - Богдан об отставке Гройсмана

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что отставка Владимира Гройсмана правом и решением главы правительства. Проблем для государства это не создаст.

"Гройсман живет в системе старой Конституции, когда президент что-то подает. Мы понимаем, что есть такое желание от "старых" должностных лиц, которые ментально старые, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни. Но хочу огорчить премьер-министра: никто плакать не будет, если он сделает такое представление, и конец истории Украины не произойдет", - сказал Богдан в эфире телеканала "112 Украина", комментируя отставку Гройсмана.

Он добавил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип непрерывности власти.

"Пусть уходит в отставку. Исполнять обязанности будет первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз. Никакого коллапса не произойдет. Это, возможно, будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он сделает такое публичное самоуничтожение", - отметил глава администрации Зеленского.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.