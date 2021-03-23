"Никто не будет освобождать Стерненко по требованию улицы" - "слуга народа"

Власти не собираются давить на Апелляционный суд. Фото: instagram.com/s_sternenko

Приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко никто не будет освобождать по требованию улицы.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник. Власть не собирается давить на Апелляционный суд, поскольку продолжается судебная реформа.

"Стерненко никто выпускать не будет, потому что кто-то этого требует на улице. Все это понимают", - сказал он.

По словам Корниенко, звучат призывы к власти "звонить в Апелляционный суд, чтобы тот освободил одного из осужденных". По мнению нардепа, это не тот подход, который способствует диалогу с протестующими.

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20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях Офиса президента, запускали фейерверки. Вчера Корниенко также заявил, что те, кто звали на акцию протеста под Офис президента 20 марта, должны за это извиняться.